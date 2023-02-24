أخبار اليمن : وفاة وإصابة 92 شخصاً بحوادث مرورية في الحديدة

وفاة وإصابة 92 شخصاً بحوادث مرورية في الحديدةكشفت حصيلة الحوادث المرورية التي شهدتها محافظة الحديدة، عن وفاة وإصابة 92 شخصاً، خلال شهر رجب المنصرم.

وأكدت إحصائية صادرة عن إدارة المرور بالمحافظة، وفاة 13 شخصاً، وإصابة 79 آخرين بينهم 3 نساء، في 29 حادثاً مرورياً.

وأرجعت الإحصائية أسباب الحوادث المرورية إلى السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة، والخلل الفني في المركبات.

ودعت إدارة المرور بالمحافظة جميع المواطنين إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور والالتزام بالسرعة القانونية والفحص الفني الدوري للمركبات حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.