أخبار اليمن : تحذير طبي: بعض أسباب انتفاخ البطن قد يكون خطيراً

تحذير طبي: بعض أسباب انتفاخ البطن قد يكون خطيراًكشف اختصاصي الأمراض الباطنية الروسي الدكتور فلاديمير نيرونوف أن انتفاخ البطن قد يكون من أعراض التهاب البنكرياس أو اختلال التوازن البكتيري في ميكروبيوم الأمعاء. مشيراً إلى أن الانتفاخ أو الغازات الكثيرة يمكن أن يحدث على خلفية أمراض خطيرة وليس فقط بسبب سوء التغذية، وفق صحيفة "إزفيستيا".

وأوضح نيرونوف "ان انتفاخ البطن مشكلة مزعجة لأنها تسبب عدم الراحة وقرقرة البطن. وهذه الحالة يمكن أن تحدث ليس فقط بسبب سوء التغذية، بل وأيضا على خلفية أمراض خطيرة من بينها التهاب البنكرياس واختلال التوازن البكتيري في ميكروبيوم الأمعاء ومتلازمة القولون العصبي وعدم تحمل اللاكتوز ومرض الأحشاء وانسداد الأمعاء".

وأضاف، "يمكن ان يحدث انتفاخ البطن للنساء الحوامل بسبب التغيرات الهرمونية. لكن السبب الأكثر انتشارا هو عدم اتباع نظام غذائي صحي. كما أن تناول كمية كبيرة من الطعام وتناول الطعام بسرعة يسبب الانتفاخ أيضاُ".

ونصح الأختصاصي الروسي بضرورة "مضغ الطعام جيدا فبعكسه سيحدث الانتفاخ وتكوين الغازات. كما يجب عدم الإفراط بتناول أطعمة يمكن أن تسبب انتفاخ البطن. ومن الأفضل عدم تناول المشروبات المحلاة والمياه المعدنية الغازية والمعجنات والبقوليات والخبز الأسود والأبيض والبطاطا والأطعمة الأخرى الغنية بالنشا والكربوهيدرات السريعة".

وتابع، "يمكن ان يحدث انتفاخ البطن نتيجة تناول أطعمة ومنتجات غير متوافقة بعضها مع بعض؛ فمثلا يفضل تناول الفواكه قبل ساعة من تناول الطعام أو بعد ساعتين على تناوله".

ومن أجل التخلص من مشكلة انتفاخ البكن وكثرة الغازات، نصح الطبيب الروسي بوجوب «استشارة طبيب اختصاصي بأمراض الجهاز الهضمي ليصف عقاقير تساعد على امتصاص الغازات. لكن استنادا لسبب المرض يمكن ان يصف بروبيوتيك وأدوية إنزيمية لاستعادة التوازن البكتيري بميكروبيوم الأمعاء".

ووفق نيرونوف فانه "للتخلص من هذه المشكلة يجب اتباع نظام غذائي خال من الأطعمة التي تسبب الشعور بعدم الراحة".