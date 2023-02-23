أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة المناضل عبدالله المهندي

الوهباني يعزي بوفاة المناضل عبدالله المهنديبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى نبيل عبدالله علي المهندي، وكافة آل المهندي بمديرية الطويلة محافظة المحويت، في وفاة والده المناضل عبدالله علي المهندي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء في خدمة الوطن.

مشيداً بمناقب الفقيد ودوره النضالي كواحد من مناضلي ثورة 26 سبتمبر والمدافعين عنها، علاوة على إسهاماته الوطنية والاجتماعية وجهده المشهود في إصلاح ذات البين، ومعبِّراً عن تعازيه الشخصية، وتعازي قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.

وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".