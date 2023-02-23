أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الشبيبي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الشبيبيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ علي غالب الشبيبي، نائب مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بذمار، بعد حياة حافلة بالعمل والنضال في خدمة الوطن والمجتمع.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة للشيخ محمد بن محمد يحيى الشبيبي شيخ مشائخ مخلاف المنار آنس، ونجل الفقيد الدكتور حمدي علي غالب الشبيبي وإخوانه وكافة آل الشبيبي بمديرية المنار آنس محافظة ذمار في هذا المصاب.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد مشايخ مخلاف المنار آنس، وأدواره في إصلاح ذات البين وتقديم العون في حل المشاكل والخلافات وخدمة أبناء قبيلته ومحيطها الاجتماعي.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.