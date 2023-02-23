أخبار اليمن : الأرصاد يدعو لأخذ الحيطة للوقاية من الأجواء الباردة

الأرصاد يدعو لأخذ الحيطة للوقاية من الأجواء الباردةدعا المركز الوطني للأرصاد الجوية كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، إب والضالع.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات شبوة، حضرموت، أبين، تعز ، وغرب محافظتي الجوف ومأرب.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع هبوب رياح نشطة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي ذمار : 3.5، عمران : 5.4، صنعاء : 6.2 ، السدة : 9.6.

ونبه المركز المزارعين، إلى ضرورة حماية محاصيلهم الزراعية من الأجواء الباردة واحتمال تكوّن الصقيع الخفيف.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.