أخبار اليمن : إغلاق 6 محلات بيع أدوية بالجملة في صنعاء

إغلاق 6 محلات بيع أدوية بالجملة في صنعاءأغلقت لجان الرقابة الميدانية التابعة للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية عدداً من محلات الجملة لبيع الأدوية في أمانة العاصمة لعدم حصولها على تراخيص مزاولة المهنة.

واوضح نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد النعمي، أن الهيئة أغلقت 6 محلات جملة في منطقة التحرير بأمانة العاصمة لعدم حصولها على تراخيص رسمية.. مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر ضبط بالمخالفات تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة وفقا للقانون.

وأكد الدكتور النعمي أن عملية الرقابة الميدانية تأتي في إطار خطة واسعة وضعتها الهيئة للقضاء على مظاهر الاختلالات وتصحيح الأوضاع في سوق الدواء.

من جهته أشار مدير عام الرقابة في الهيئة عمر الجنيد إلى ان الهيئة تنفذ حملات ميدانية مستمرة للرقابة على سوق الأدوية لضبط المخالفات والحد من الظواهر السلبية في إطار سياسة الهيئة في توفير دواء آمن للمواطن.

وأكد أن الهيئة وبالتعاون مع مكاتب الصحة في أمانة العاصمة والمحافظات ستواصل عملية الرقابة الميدانية بشكل دوري.