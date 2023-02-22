أخبار اليمن : المجلس الأعلى لاحزاب التحالف يدين استهداف المؤتمر ويشدد على تماسك الجبهة الداخلية

المجلس الأعلى لاحزاب التحالف يدين استهداف المؤتمر ويشدد على تماسك الجبهة الداخليةالتقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله احمد مجيديع بالمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي مساء اليوم في العاصمة صنعاء، حيث خُصص اللقاء لمناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية.

وفي بداية اللقاء نقل الامين العام المساعد إلى أعضاء المجلس تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين ابوراس، وشكره وتقديره لكل قيادات أحزاب التحالف الوطني على مواقفهم الوطنية وثباتهم وصمودهم الى جانب ابناء الشعب اليمني على مدى السنوات الثمان الماضية من عمر العدوان الغاشم والحصار الظالم الذي شنه التحالف على شعبنا ووطننا.

واستعرض الشيخ مجيديع آخر التطورات المتصلة بالجوانب السياسية والجهود التي تبذل فيما يخص الوساطة العمانية المتعلقة بالتوصل الى تفاهمات خاصة لحل القضايا الخاصة بالجانب الإنساني الذي يمثل اولوية قصوى لتخفيف المعاناة عن ابناء شعبنا اليمني جراء الحصار الظالم، كما تناول نتائج اللقاءات التي جرت بين قيادات المؤتمر الشعبي العام وانصار الله مؤخراً والتي كان اخرها اللقاء المنعقد في السادس من فبراير الجاري.

واستمع اللقاء إلى تقريرين من الأخوين رئيس المجلس عبده مهدي العدلة عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر ونائب رئيس المجلس عبدالله احمد الكبسي تناول القضايا الخاصة بعمل المجلس وما شهدته الفترة الماضية من لقاءات واجتماعات للمجلس الاعلى للتحالف.

وأكد اللقاء مباركة المجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أي خطوات ايجابية من شانها تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وبالذات النقاط الخاصة بالجوانب الانسانية مشددا على اهمية تنفيذها كحزمة واحدة وبدون تجزئة او تسويف او مماطلة باعتبارها ستهيئ الأجواء للذهاب نحو تفاهمات ومباحثات اوسع وبما يفضي الى ايقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الشعب اليمني ويحافظ على وحدته وسيادته واستقلاله.

وادان المجلس الاعلى لأحزاب التحالف واستنكر الحملات الاعلامية التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الأخ صادق بن امين ابوراس وبقية قيادات المؤتمر سواء الصادرة عن ابواق ومرتزقة تحالف العدوان او تلك التي تشنها بعض الاصوات في الداخل ،مؤكدا على اهمية استمرار اللقاءات بين المؤتمر وانصار الله على ان تشمل بقية المكونات السياسية الاخرى وبما يسهم في مزيد من تماسك الجبهة الداخلية.

وفي الشأن الخارجي، دعا المجلس الامم المتحدة الى تحمل مسؤوليتها الانسانية تجاه الشعب السوري والعمل على رفع الحصار المفروض عليه وبما يسهم في تسهيل وسرعة ايصال المساعدات الاغاثية للمنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

كما ادان المجلس ارهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق ابناء الشعب الفلسطيني بشكل يومي واخرها اعمال القتل والاعتقالات وهدم منازل الفلسطينيين وسط صمت مخز من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى راسها الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، مؤكداً على دعمه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني في مقارعة المحتل بكافة الوسائل حتى يتمكن من تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.