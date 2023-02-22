أخبار اليمن : شهيد وجرحى مدنيون بقصف سعودي على شدا

دوت الخليج -

شهيد وجرحى مدنيون بقصف سعودي على شدا

استشهد وأصيب 3 مدنيين اليوم بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة. شهيد وجرحى مدنيون بقصف سعودي على شدااستشهد وأصيب 3 مدنيين اليوم بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف بالقصف المدفعي مديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بجروح. وأشار إلى أن هذه الجريمة جاءت بعد ساعات من جريمة مماثلة استشهد خلالها مواطن وأصيب آخر في المديرية نفسها. واستنكر المصدر استمرار العدو السعودي في استهداف المدنيين والقرى الآهلة بالسكان، والصمت الأممي تجاه الجرائم المستمرة بحق الإنسانية.

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