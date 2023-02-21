أخبار اليمن : حملة لمنع استيراد وتسويق الثوم الخارجي بصنعاء

حملة لمنع استيراد وتسويق الثوم الخارجي بصنعاءدشن مكتب الزراعة والري بأمانة العاصمة اليوم حملة رقابة وتفتيش على الأسواق ومخازن مستوردي الثوم، لمتابعة مدى التزامهم بالتعاميم السابقة بشأن عدم الاستيراد خلال موسم إنتاج الثوم المحلي.

وأوضح مدير مكتب الزراعة إبراهيم شرف أن المكتب شكل لجان عبر إدارة التسويق الزراعي للنزول إلى الأسواق المركزية لضبط وتحريز أي كميات من الثوم الخارجي بمخازن المستوردين لما لها من تأثير على تسويق المنتج المحلي.

وبين أن الحملة تهدف إلى التأكد من مدى الالتزام بالتوقف عن استيراد الثوم خلال موسم الإنتاج بما يسهم في تسويق ودعم المنتج المحلي وتشجيع مزارعي الثوم على التوسع في زراعة هذا المحصول.

بدوره أشار مدير التسويق بمكتب الزراعة المهندس رمزي الروحاني إلى استمرار الرقابة والتفتيش في الأسواق المركزية لمتابعة التزام المستوردين بعدم تسويق أي كمية من الثوم الخارجي.