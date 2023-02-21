أخبار اليمن : الأحزاب اليمنية تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سوريا

الأحزاب اليمنية تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار عن سورياطالبت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الأمم المتحدة بإجراءات سريعة وعاجلة لرفع الحصار الظالم عن سوريا والذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، جراء الزلازل الذي تعرضت له وما نتج عنه من مأساة إنسانية مخيفة.

وفي رسالة موجهة إلى غوتيريش حثت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الأمين العام والأمم المتحدة على التحرك الفوري، بما ينهي وطأة معاناة الشعب السوري ومساعدته الجادة على تجاوز محنته، مؤكدة أن نظام الأمم المتحدة ومواثيقها لا تعطي الشرعية لهذه الممارسات ولانتهاك حقوق الإنسان.

دوت الخليج ينشر فيما يلي نص الرسالة:

السيد انطونيو غوتيريش - الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة - الموقر

لقد شاهدتم ما شاهده العالم أجمع من تعرض الشعب السوري والتركي لكارثة الزلزال المدمر الذي تعرض له البلدان، ولاشك أنكم تدركون حجم الكارثة التي ألحقها الزلزال بالشعبين السوري والتركي وما نتج عنه من مأساة إنسانية مخيفة فاقت كل التوقعات؛ وليس خافياً على سيادتكم أن الكارثة وتداعياتها حتى الآن قد ضاعفت وتضاعف معاناة الإنسان السوري المنكوب أصلا بفعل الحصار الأمريكي والغربي الظالم المفروض على شعب سوريا فيما يدعى بقانون قيصر- عديم الإنسانية الذي أعاق وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين من كارثة الزلزال المدمر، وعرقل جهود فرق الإنقاذ الإنسانية للبحث عن الناجين تحت الأنقاض، ومنع وصول الإمكانيات لفرق الإنقاذ والبحث والإغاثة للمتضررين، وكل ذلك بفعل الحصار الظالم على الشعب السوري، الذي لم يراع الجوانب الإنسانية ولا الأخلاقية إزاء كارثة غير مسبوقة يتعرض لها الإنسان السوري في ظل صمت عالمي مطبق وتنصل أخلاقي لم تشهده الإنسانية في امتداد تاريخها.

السيد غوتيريش: تعلمون يقينا أن منظمة الأمم المتحدة قد أسست على أهداف ومبادئ لحماية الإنسانية وما يتعرض له الشعب السوري من ظلم فادح وجور يتنافى مع مبادئ وأهداف المنظمة التي ترأسونها !! وبصفتكم الأمين العام للأمم المتحدة فإننا نشدد في دعوتنا لكم بتحمل المسؤولية كاملة، إنسانيا وأخلاقياً إزاء معاناة الشعب السوري، والعمل الفوري الجاد على رفع الحصار الظالم المفروض على الشعب السوري المظلوم وهو ما يعد جريمة إبادة بحق الإنسان السوري والإنسانية جمعاء في ظل كارثة الزلزال المدمر الذي أصاب مئات الآلاف من السوريين وآلاف الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض بسبب عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم نتيجة استمرارية الحصار الظالم وقلة الإمكانيات. وهناك عشرات الآلاف من المصابين بلا دواء ولا ماء ولا غذاء، ومئات الآلاف من المتضررين مشردون - ويعيشون في العراء - بلا مأوى، ينهكهم الجوع والبرد ويطوقهم الموت واليأس، ولم تصلهم المساعدات الإنسانية والإغاثية بسبب الحصار الظالم في ظل صمت غير مسبوق.

السيد غوتيريش: إنه وبينما كانت سورية منهمكة في أعمال الإغاثة والبحث عن ناجين من تحت ركام الأنقاض، وتقوم بدفن ضحايا هذه الكارثة، ومنشغلة بتوزيع ما وصل إليها من دعم إغاثي من بعض الدول، شن كيان الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً استهدف أحياء سكنية في محيط دمشق، الأمر الذي يشكل تهديداً صريحاً للسلم والأمن في المنطقة ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً وخصوصاً من قبل الأمم المتحدة ومجلس الامن لوقف هذه الاعتداءات.

لذلك باسم ملايين اليمنيين، بل باسم كل الشعب اليمني ندعوكم وندعو الأمم المتحدة أن تسرعوا بمبادرتكم بصفتكم راعياً عالمياً للإنسانية، ومدافعا عن حقوق الإنسان وبقوة القانون الدولي بوضع حد سريع لهذي المأساة التي تفاقم معاناة الشعب السوري المنكوب، كون هذا الحصار يفرض من دولة وبمعيتها دول تمعن في عدوانها باستمرارية حصارها الجائر على الشعب السوري وما يتعرض له من نكبات، وبعدوان هذه الدول أيضا يدعم المتطرفون المصنفون دولياً في قائمة الإرهاب، ونحثكم بأن تتحركوا في جميع الاتجاهات بما يفضي إلى إلغاء وتعطيل قانون الحصار الظالم فوراً المسمى " قانون قيصر" فقد أصبح قانون إبادة شعب سوريا المنكوب! ونطالب باعادة كل موارد سورية للشعب السوري وإنهاء كل احتلال للأراضي السورية.

وأخيراً نشد على أيديكم التحرك الفوري بما ينهي وطأة معاناة الشعب السوري ومساعدته الجادة على تجاوز محنته. فنظام الأمم المتحدة ومواثيقها لا تشرعن لهكذا طغيان وانتهاك حقوق الإنسان.

وختاماً نشدد على إغاثة المنكوبين.

وتقبلوا خالص التقدير،،،

الأحزاب والمكونات السياسية والمدنية صنعاء

~ الأحزاب الموقعة على الرسالة هي:.

1- المؤتمر الشعبي العام - الأستاذ/ غازي أحمد علي الأمين العام.

2- اتحاد القوى الشعبية-الأستاذ / محمد صالح النعيمي قيادة الحزب وعضو المجلس السياسي الاعلى.

3- حزب الحق - الدكتور/ ياسر الحوري الأمين العام المساعد.

4- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري-الأستاذ / ابراهيم الحكيمي - المسؤل الجماهيري.

5- تنظيم الأحرار- الأستاذ / عبده بشر- رئيس التنظيم

6- تنظيم التصحيح الشعبي الناصري-الشيخ / مجاهد القهالي رئيس التنظيم.

7- الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان -الدكتورة / ابتسام المتوكل رئيس الجبهة.

8- حزب البعث العربي الاشتراكي-قطر اليمن الشيخ/رامي عبدالوهاب محمود عبدالحميد عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب العلاقات الوطنية والخارجية.

9- الحزب الاشتراكي اليمني-الاستاذ/ يحيى ابو اصبع -رئيس اللجنة المركزية.

10- برلمان شباب البريكس -الدكتور/فواد الغفاري رئيس البرلمان ومستشار رئيس الوزراء لشؤون دول البريكس.