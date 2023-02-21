الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة، وارتفاعاً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة الصغرى.
وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع أن تظل الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء، صعدة، الضالع وشمال محافظة إب.
ومن المتوقع أيضاً أن تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياً في مرتفعات محافظات حجة، ريمة، المحويت، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، الجوف ومأرب.
وأشار إلى احتمال أن يبدأ الارتفاع التدريجي الطفيف في درجات الحرارة الصغرى خلال اليومين القادمين.
وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت صفر في ذمار، 1.8 في عمران، 3.4 في صنعاء، 6.5 في السدة، 9.1 في سيئون.
وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من الأجواء الباردة وشديدة البرودة، داعياً المزارعين والنحالين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم من البرودة الشديدة وآثار الصقيع.
ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.