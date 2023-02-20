أخبار اليمن : 62 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

62 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 62 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارة للطيران التجسسي ومحاولة تسلل في حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء حيس، و21 خرقاً بقصف مدفعي، و32 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.