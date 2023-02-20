أخبار اليمن : قصف مدفعي سعودي يوقع شهيد في شداء صعدة

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قصف مدفعي سعودي يوقع شهيد في شداء صعدة

اُستشهد مواطن اليوم إثر قصف مدفعي استهدف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. قصف مدفعي سعودي يوقع شهيد في شداء صعدةاُستشهد مواطن اليوم إثر قصف مدفعي استهدف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن مواطناً استشهد بقصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية شدا، فيما تعرضت مناطق أخرى بالمديرية لقصف مدفعي طال ممتلكات المواطنين. وأشار إلى أن العدو السعودي ما يزال يستهدف المناطق الآهلة بالسكان، مرتكباً جرائم بشعة بحق المواطنين في المناطق الحدودية.

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