أخبار اليمن : الأرصاد يحذر المزارعين من الصقيع

الأرصاد يحذر المزارعين من الصقيعتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات، ومغبرة نسبياً في الصحارى وأجزاء من المرتفعات الغربية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل الصقيع الخفيف في أجزاء من محافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء، صعدة وإب.

ومن المتوقع أيضاً أجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز وغرب كلٍ من الجوف ومأرب.

وحسب المركز قد تكون الأجواء مغبرة نسبياً في مناطق متفرقة من الصحارى والهضاب الداخلية وأجزاء من المرتفعات الغربية .

وأشار إلى رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 27 عقدة على جنوب البحر الأحمر و مدخل باب المندب.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.5 في ذمار، 3 في عمران، 6 في صنعاء، 6.2 في السدة، 10 في كل من سيئون والمحويت.

وحذر المركـز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية .

ونبه مرتادي البحر والصيادين على جنوب البحر الأحمر و مدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.