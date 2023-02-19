أخبار اليمن : شهيد بانفجار جسم من مخلفات العدوان في مأرب

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شهيد بانفجار جسم من مخلفات العدوان في مأرب

استشهد مواطن اليوم، بانفجار جسم من مخلفات العدوان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب. شهيد بانفجار جسم من مخلفات العدوان في مأرباستشهد مواطن اليوم، بانفجار جسم من مخلفات العدوان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وأوضح مصدر محلي أن مواطناً استشهد نتيجة انفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة الأشقري بمديرية صرواح. ودعا مدير المديرية مرعي العامري الجهات المختصة للتحرك العاجل لتطهير المديرية من مخلفات العدوان. ولفت العامري إلى أن هذه المخلفات تسببت في سقوط العشرات من الضحايا في المديرية خلال الفترة الماضية.



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