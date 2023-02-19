أخبار اليمن : الحديدة.. شهيدان وجريحان بانفجار مخلفات العدوان

الحديدة.. شهيدان وجريحان بانفجار مخلفات العدوان
استشهد مواطنان وأصيب أثنان آخران، اليوم، اثر انفجار مخلفات لقوى العدوان الامريكي السعودي الإماراتي بمحافظة الحديدة.
وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، في بيان له، استشهاد وإصابة 4 مواطنين بانفجار مخلفات لقوى العدوان في مناطق متفرقة بالمحافظة.
ويسجل المركز التنفيذي بشكل يومي سقوط ضحايا، بسبب التلوث الكبير للقنابل العنقودية، وعدم توفير مستلزمات تأشير المناطق الملوثة بالقنابل العنقودية، ومخلفات الحرب.
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