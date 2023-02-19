أخبار اليمن : الاستيقاظ قبل هذا الوقت يضر القلب والدماغ

الاستيقاظ قبل هذا الوقت يضر القلب والدماغيعرف الجميع تقريبًا هذه القواعد، لكن الحقيقة هي أنه في الواقع لا يمكن العيش بهذه الطريقة. أظن أن هناك الكثير من الناس بينكم لا يستطيعون النوم في وقت مبكر من المساء ويواجهون صعوبة في النهوض من الفراش في الصباح. يحب معظم الناس البقاء على هواتفهم حتى وقت متأخر من الليل، ثم الاستلقاء في السرير حتى الظهر.

إذا كان الاستيقاظ مبكرًا أمرًا صعبًا عليك أيضًا، فإليك الأخبار السارة: الاستيقاظ مبكرًا جدًا ليس جيدًا دائمًا لصحتك. حتى أنه يمكن أن يؤذي الجسم.

دعنا أولاً نحدد ما تعنيه كلمة "مبكرًا". هذا مفهوم غامض إلى حد ما. قد تعتقد أن الاستيقاظ في الساعة 6 هو وقت مبكر، ولكن من المؤكد أن بعض كبار السن الذين يستيقظون في الساعة 5 سيضحكون عليك...

ومع ذلك، "من المفيد للغاية الاستيقاظ مبكرًا والنوم مبكرًا" ، فإن كلمة "مبكرًا" واضحة بدرجة كافية: لا يُنصح بالاستيقاظ قبل الساعة 6 صباحًا، حسب صحيفة "سوهو".

3-5 صباحًا هو وقت طاقة الين، عندما تكون خطوط الطول نشطة بشكل خاص. خلال هذه الفترة، تكون في نوم عميق، ويتم نقل الطاقة والدم بكفاءة إلى جميع أعضاء جسمك.

يؤدي الاستيقاظ في هذا الوقت إلى زيادة خطر الإصابة بنقص تروية القلب بسهولة ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل احتشاء عضلة القلب وحتى الموت المفاجئ.

بالإضافة إلى ذلك، ينخفض ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم عند الفجر نسبيًا ويكون تدفق الدم بطيئًا. إذا وقفت فجأة خلال هذه الفترة، فمن المحتمل حدوث نوبات قلبية وعائية ودماغية، مثل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا استيقظ الشباب مبكرًا جدًا، فسيؤدي ذلك إلى اضطراب الايقاعات البيولوجية، مما يؤدي إلى عدم انتظام النوم وأعراض قلة النوم. على المدى القصير، يمكن أن يظهر ذلك بعلامات مثل الدوخة والصداع وانخفاض التركيز والتهيج وما إلى ذلك. ولكن إذا استمر هذا لفترة طويلة، فقد يؤدي إلى أمراض الجهاز الهضمي والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والدماغ، وأمراض أخرى.

لذلك، لا ينصح كبار السن ولا الشباب بالاستيقاظ مبكرًا. فهي لن تعود بالنفع على الجسد، بل تؤذي فقط.

بالنسبة للمتقاعدين (بعد كل شيء ، ليس عليهم الذهاب إلى العمل) ، يمكن تعديل أنماط النوم لتتناسب مع التغيرات الموسمية.

تشرق الشمس مبكرًا في الصيف، لذا يُنصح بالاستيقاظ في حوالي الساعة 6 صباحًا وتناول الإفطار ثم الذهاب في نزهة على الأقدام. في الشتاء تظهر الشمس متأخرة ويكون الطقس بارداً فتستيقظ متأخراً. في هذا الوقت من العام، يجب أن تنهض ببطء أكث ، وأن تتكيف أولاً مع درجة الحرارة المنخفضة، ثم تستيقظ وتبدأ يومًا جديدًا.

لا خيار أمام الشباب: بغض النظر عما إذا كان الشتاء أو الصيف أو الربيع أو الخريف، سواء كان الثلج أو الرياح، فإن ساعات العمل لا تتغير. في معظم الحالات، يتم تحديد وقت الاستيقاظ من خلال جدول العمل والطريق إلى المكتب.

ولكن من أجل "شحن" الجسم بالكامل، يجب على الشباب ضمان حصولهم على 7-9 ساعات من النوم الجيد. نظرًا لأن الاستيقاظ مبكرًا في أيام الأسبوع أمر صعب للغاية، فمن الأفضل التخلص من العادة السيئة المتمثلة في الذهاب إلى الفراش متأخرًا وبالتالي ضبط نظمك الحيوية.

اذهب للنوم أبكر بنصف ساعة كل يوم

إذا كنت دائمًا تنام متأخرًا ثم بدأت فجأة في النوم مبكرًا، فمن المرجح أنك لن تتمكن من النوم. إذا كانت نصف ساعة طويلة بالنسبة لك، فابدأ بـ 15 دقيقة واضبط الوقت تدريجيًا بحيث تذهب إلى الفراش بحلول الساعة 11 مساءً.

تحسين ظروف نومك

قم بتهيئة ظروف نوم مريحة، مثل تغيير الفراش، وتعليق الستائر الداكنة، وارتداء بيجاما مريحة، وما إلى ذلك. قبل الذهاب إلى الفراش، يمكنك أخذ حمام ساخن أو نقع قدميك أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو ممارسة اليوغا للاسترخاء والحصول على الحالة المزاجية الصحيحة مسبقًا. تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية.

نظم صباحك بحكمة

قبل الذهاب إلى الفراش، يمكنك الاختيار مقدمًا وترك الملابس التي سترتديها في اليوم التالي جانبًا. لا تبقى في السرير بعد رنين المنبه. من الأفضل فتح الستائر على الفور وترتيب السرير وتنظيف أسنانك. إذا سمح الوقت، يمكنك ببساطة القيام ببعض التمارين.

في عطلات نهاية الأسبوع، يمكنك تأخير الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ قليلاً. في الوقت نفسه، يجب ألا تنام متأخرًا جدًا حتى لا تتأثر ساعتك البيولوجية.

