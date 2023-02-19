الخارجية تُدين العدوان الصهيوني على دمشق
أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف العدو الصهيوني لعدد من الأحياء السكنية في مدينة دمشق، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أن العدوان الصهيوني على دمشق يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ودليلاً على أن العدو الصهيوني عدو أبدي للأمة العربية والإسلامية وفوق ذلك عدو للقيم الإنسانية لا يكترث لأخلاقيات الحروب ولم يراعٍ ما تمر به العظيمة سوريا من ظروف إنسانية صعبة جراء الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق السورية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في إدانة العدوان الصهيوني السافر الذي يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وعبرت وزارة الخارجية عن تضامن الجمهورية اليمنية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة حكومة وشعباً، مؤكدة على حق دمشق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتدابير للدفاع عن نفسها وحماية أراضيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الخارجية تُدين العدوان الصهيوني على دمشق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.