أخبار اليمن : رصد 70 خرقاً جديداً لقوى العدوان بالحديدة

رصد 70 خرقاً جديداً لقوى العدوان بالحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارة للطيران التجسسي على الجبلية، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 4 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس ومقبنة، و5 خروقات بقصف مدفعي، و57 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.