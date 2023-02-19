أخبار اليمن : حكم يتعرض للمطاردة والضرب من قبل لاعبات كرة قدم نسائية

حكم يتعرض للمطاردة والضرب من قبل لاعبات كرة قدم نسائيةشهدت مباراة في دوري كرة القدم النسائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية واقعة غريبة، حيث تعرض حكم المباراة للمطاردة والاعتداء بالضرب، من قبل اللاعبات خلال المباراة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر اللاعبات وهن يركضن خلف الحكم ويمسكن به ويعتدين عليه بالضرب.

والمباراة كانت بين فريقي "موتيما بيمبي" و"مازيمبي" بدوري كرة القدم النسائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورفض الحكم منح ركلة جزاء لفريق "موتيما بيمبي" الذي كان خاسرا بنتيحة (1-5)، وهو الأمر الذي أغضب اللاعبات فطاردوه وتم والاعتداء عليه.

وفي المقطع المتداول يظهر الحكم وهو يحاول الفرار من اللاعبات اللاتي قمن بمطاردته حتى أمسكن به خارج حدود الملعب ليبدأن في ضربه بشدة، وسط تدخل من أعضاء الجهاز الفني للفريق.

