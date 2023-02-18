أخبار اليمن : حقيقة عمل جزء ثانٍ من طباخ الريس

حقيقة عمل جزء ثانٍ من طباخ الريس

كشف الفنان خالد زكي حقيقة عمل جزء ثان من الفيلم الشهير طباخ الريس، والذي عرض في عام 2008، وضم عددا كبيرا من النجوم على رأسهم طلعت زكريا وداليا مصطفى.

وقال الفنان خالد زكي كل ما تردد عن إمكانية عمل جزء ثانٍ من فيلم طباخ الريس، أمر ليس له أساس من الصحة والفكرة غير مطروحة من الأساس.

وعلى جانب آخر، انتقد الفنان خالد زكي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رددوا مؤخرا شائعات عن تدهور حالته الصحية.

وقال زكي ":" أنا بصحة جيدة، وكل ما تردد حول تدهور حالتي الصحية مجرد شائعة.

وتابع:" مش أول مرة تخرج علي الإشاعة دي، خرجت قبل كده من 5 شهور، ولكن أنا الحمدالله بخير.

تدهور الحالة الصحية للفنان خالد زكي

وانتشرت في وقت سابق شائعات تدعي تدهور الحالة الصحية للفنان خالد زكي، الأمر الذي أثار قلق الجمهور لمعرفة حقيقة الأمر، وهذه ليست المرة الأولي التي تنتشر فيها شائعة تدهور الحالة الصحية للفنان خالد زكي، حيث خرجت نفس الشائعة من أشهر قليلة ونفى الأخير الأمر وقتها، معربا انزعاجه من هذه الشائعات التي تخرج عليه من حين لآخر.

مسلسل الاختيار

يذكر أن الفنان خالد زكي شارك مؤخرًا في الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار".

و مسلسل "الاختيار" عُرض في ثلاثة أجزاء، وهو عبارة عن دراما تليفزيونية توثق لفترة حكم جماعة الإخوان في مصر، وكشفت الطريقة التي كانت تدار بها الدولة في هذه الفترة الإخوان، وعرض الأمر على الجمهور لمعرفة بعض الحقائق المدعومة بفيديوهات التسريبات في نهاية كل حلقة.

موقع فيتو المصري

