أخبار اليمن : إب.. إتلاف ثلاثة أطنان مواد غذائية في الظهار

إب.. إتلاف ثلاثة أطنان مواد غذائية في الظهارأتلف فرع مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الظهار محافظة إب اليوم، ثلاثة أطنان مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.

وأشاد وكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري بجهود مكتب الصناعة في الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية والسلع الغذائية الفاسدة.

وشدد على تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المحالّ التجارية والمخابز والأفران والأوزان والأسعار والسلع المنتهية .. مؤكداً مساندة قيادة المحافظة للجهود المبذولة لمراقبة حركة البيع والشراء والسلع والمواد الغذائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

بدوره أوضح مدير مكتب الصناعة بالمحافظة محمد السياغي، أن المواد التي تم إتلافها ضبطت من محالّ تجارية خلال النزول للرقابة والتفتيش على صلاحيتها.

وأشار إلى أن عملية الإتلاف تمت بعد معاينة المواد والتأكد منها وتحريزها واستكمال الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً لتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بالمحافظة.

بدوره أكد مدير الصناعة بالمديرية عبدالملك الكينعي، استمرار مكتب الصناعة في تنفيذ حملة تفتيش ورقابة وإشراف على المحالّ التجارية والمولات والسوبر ماركات والبقالات.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية في الأسواق للحفاظ على صحة المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وضبط المخالفين.