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أخبار اليمن : تحذير هام للمواطنين من الارصاد

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المؤتمر نت - تحذير هام للمواطنين من الارصاد
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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية نشاطاً ملحوظاً لرياح شمالية شرقية باردة وجافة وانخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة الصغرى، وغباراً واسع الانتشار

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المؤتمر نت -
تحذير هام للمواطنين من الارصاد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية نشاطاً ملحوظاً لرياح شمالية شرقية باردة وجافة وانخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة الصغرى، وغباراً واسع الانتشار خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه يتوقع أيضاً أجواء باردة إلى باردة نسبياً في المرتفعات الغربية لمحافظات ذمار، صنعاء، صعدة، عمران والبيضاء وأجزاء من محافظتي إب والضالع.
وقد تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياً في أجزاء من الهضاب الداخلية شرق محافظة شبوة وجنوب غرب محافظة حضرموت .
وأشار إلى احتمال تأثر المناطق الصحراوية و أجزاء من المرتفعات الجبلية بغبار واسع الانتشار .
وحسب المركز سيكون هناك نشاط للرياح المحلية يعمل على إثارة الأتربة والرمال على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجبلية ومحافظات الجوف، مأرب، شبوة .
وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.8 في ذمار، 6.5 في عمران، 8.4 في صنعاء.
ونبه المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد، داعياً مرضى الصدر وكبار السن والأطفال إلى عدم التعرض المباشر للغبار.
وحث الصيادين ومرتادي البحر على توخي الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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