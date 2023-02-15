أخبار اليمن : هل يمكن لمرضى السكري تناول هذا النوع من العسل.؟

هل يمكن لمرضى السكري تناول هذا النوع من العسل.؟حذرت وزارة الصحة المصرية من أن العسل "الأبيض" يزيد مستوى السكر في الجسم، ويزيد الوزن أيضا.

ويعتقد البعض أن مرضى السكري يُسمح لهم باستخدام العسل الأبيض بأي كمية على عكس السكر الأبيض، لكن الحساب الرسمي لوزارة الصحة المصرية على تويتر، أكد أن ذلك غير صحيح.

وأضافت الصحة المصرية أنه "باستطاعة العسل الأبيض زيادة مستوى السكر في الجسم، مثل السكر الأبيض، كما أنه يزيد من الوزن أيضا".

ويؤدّي مرض السكري إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة مشاكل بإنتاج الإنسولين، أو عمله، أو كليهما.

وقد يتسبّب هذا المرض بمضاعفات خطيرة مثل العمى، وتلف الكِلى، وأمراض القلب، والأوعية الدمويّة، وقد يؤدّي إلى بتر الأطراف أيضًا، والوفاة المبكّرة.*وكالات

