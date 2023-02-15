أخبار اليمن : تنسيق حكومي مكثف لمكافحة ظاهرة المخدرات

تنسيق حكومي مكثف لمكافحة ظاهرة المخدراتعقدت اللجنة المكلفة بتنفيذ مصفوفة الأدوار الحكومية لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اجتماعاً لها يوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق، الركن جلال الرويشان.

كرس الاجتماع الذي شارك فيه وزيرا الإرشاد وشؤون الحج والعمرة نجيب العجي والدولة الدكتور حميد المزجاجي، لمناقشة مصفوفة الإجراءات الحكومية لمكافحة المخدرات والأدوار المطلوب تنفيذها كإجراءات تنفيذية للمصفوفة من الجهات المعنية المكلفة لمكافحة هذه الآفة وتلافي مخاطرها على مختلف شرائح المجتمع وفي المقدمة الشباب.

وتطرق الاجتماع الذي حضره نواب وزراء الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى والعدل الدكتور إسماعيل الوزير والإعلام فهمي اليوسفي ومساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن علي الكحلاني ونائب رئيس جهاز الامن و المخابرات اللواء عبدالقادر الشامي، إلى عدة محاور، منها رفع مستوى التعاون والتنسيق وبذل المزيد من الجهود وتذليل الصعوبات لمكافحة جريمة المخدرات التي تمس المجتمع والأمن القومي للبلاد.

واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيسي الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس والهيئة العامة للنقل البري وليد الوادعي ووكيلي وزارتي المالية فؤاد الكميم وحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد أكرم عامر وعدداً من مدراء العموم في الوزارات والجهات ذات الصلة وضباط مختصين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الأدوار التكاملية المطلوب تنفيذها مع كافة الجهات المشاركة بما يعزز ويخدم توحيد الجهود في مكافحة المخدرات كواجب وطني وأخلاقي وديني وإنساني تجاه حاضر ومستقبل الوطن.

وأشاد الفريق الرويشان، بالتفاعل المسؤول لمختلف المشاركين مع المصفوفة وآليتها التنفيذية، الهادفة إجمالا تعزيز وتطوير آليات التنسيق والتكامل في مواجهة هذه الآفة.

ولفت إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمكافحة ظاهرة المخدرات وتلافي آثارها الكارثية على المجتمع اليمني .. مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإعانتها وإسناد جهودها المهمة في مكافحة المخدرات وتحقيق النجاح لخططها وبرامجها في هذا الجانب.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد شدد نائب رئيس الوزراء على أهمية دور المجتمع في دعم جهود المكافحة والمسئولية الواقعة على عاتق أبنائه في الإبلاغ عن أي معلومات تخدم عملية المكافحة وتكشف المتورطين في هذا النوع من الأنشطة الإجرامية.