أخبار اليمن : ضبط ومصادرة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية

ضبط ومصادرة مستلزمات طبية منتهية الصلاحيةضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار (وسط اليمن) كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مزور تاريخ صلاحيتها وآلة التزوير، في مخازن أحد الوكلاء بمدينة ذمار.

وأوضح مدير مكتب الصناعة المهندس هاشم الوريث، أن عملية الضبط تمت يوم الاثنين 13 فبراير الجاري بالتعاون مع نيابة المخالفات وجهاز الأمن والمخابرات والبحث الجنائي وصحة البيئة بالمحافظة.

وأشار إلى تحريز المضبوطات وإحالتها لاستكمال الاجراءات القانونية، داعيا المواطنين إلى التفاعل مع الجهود الرقابية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات ولما فيه ضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين .

من جانبه، أكد مدير إدارة صحة البيئة بمكتب الصحة الدكتور أمين الربيعي، خطورة المواد المضبوطة على المستهلكين، حسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ).. لافتا إلى التنسيق مع مكتب الصناعة في ضبط أي مخالفات غش وتزوير للمواد الغذائية والطبية.

