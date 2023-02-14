أخبار اليمن : توجيهات بإعادة التيار الكهربائي للمشتركين مجانا

توجيهات بإعادة التيار الكهربائي للمشتركين مجاناوجه مدير المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور هاشم الشامي، بإعادة توصيل التيار الكهربائي للمشتركين بالخط الساخن في أمانة العاصمة مجاناً.

كما وجه الدكتور الشامي، مدير عام كهرباء الامانة ومدراء عموم المناطق، احتساب توصيل الكهرباء للمشتركين الجدد بمبلغ 24 الف ريال فقط، وتسهيل المعاملة بحيث يتم التوصيل في نفس اليوم .

وحسب صفحة وزارة الكهرباء والطاقة على(تويتر) فقد أكد مدير عام المؤسسة على تسهيل معاملات إدخال مشتركي المؤسسة والمشتركين الجدد.

