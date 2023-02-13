أخبار اليمن : الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يهزم أستون فيلا بثلاثية مثيرة

الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يهزم أستون فيلا بثلاثية مثيرةفاز فريق مانشستر سيتي على أستون فيلا، بنتيجة 3-1 فى المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023.

سجل أهداف المباراة كل من رودري وجوندوجان، ورياض محرز في الدقائق 4، 39، و45 على التوالي لصالح مانشستر سيتي في واحدة من العروض القوية لبطل الدوري الانجليزي خلال الموسم الحالي، بينما جاء هدف أستون فيلا الوحيد عن طريق اللاعب أولي واتكينز في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وتعرض إير لينج هالاند لاعب مانشستار سيتي للإصابة، وذكرت شبكة "سكاى"، أن هالاند يعانى من إصابة عضلية على مستوى الفخذ، تعرض لها فى نهاية الشوط الأول من اللقاء.

وأضافت سكاى، أن هالاند شعر بألم بعد اصطدامه بحارس أستون فيلا إيمليانو مارتينيز، ولذلك قرر المدرب جوارديولا استبداله بين الشوطين بجوليان ألفاريز.

وعادل رياض محرز رقم أسطورة تشيلسي ديديه دروجبا بـ55 أسيست كأكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في تاريخ البريمرليج.

ونجح رياض محرز في صناعة أول أهداف السيتي ضد أستون فيلا من الركنية التي حولها رودري في بداية المباراة الى هدف في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.

وخسر مانشستر سيتي 4 مباريات في الدوري هذا الموسم حتى الآن، وأكثر من عدد الخسائر التي تلقاها الفريق طوال الموسم الماضي.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وجمع نقاطه من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 56 هدفاً وتلقي 22.

بينما يتواجد فريق أستون فيلا فى المركز الـ 11 برصيد 28 نقطة، جمعها من الفوز 8 في والتعادل 4 في وخسارة 10 لقاءات وتسجيل 26 هدفاً وتلقي 34.

وعاد فريق مان سيتي، بقيادة مدربه المخضرم بيب جوارديولا، لسجل الانتصارات في الدوري الإنجليزي والزحف نحو أرسنال المتصدر، أمًلا فى اقتناص اللقب بآخر لحظات البطولة هذا الموسم.

ويأمل بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تحقيق رقم قياسي فريد مع الفريق السماوي، بحصد لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي.

ويعيش فريق مانشستر سيتي فترة غيرة مستقرة على الجانب الإداري، بعد توجيه إتهام له بانتهاك القواعد المالية أكثر من مئة مرة خلال الفترة من 2009 إلى 2018.

ويواجه السيتيزنز عقوبات قاسية فى حال ثبوت إدانته بانتهاك القواعد، ومن المتوقع أن تكون غرامة المالية وقد تصل إلي حد خصم النقاط إلى الاستبعاد من الدوري.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، إيمريك لابورت.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جاك جيريليش، رياض محرز، هالاند.

بينما يأتي تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: أشلي يونج، عزري كونسا، كالوم تشامبرز، لوكاس ديني.

خط الوسط: جاكوب رامزي، بوبكر كامارا، دوجلاس لويز، إميليانو بوينديا.

خط الهجوم: ليون بيلي، أولي واتكينز.

