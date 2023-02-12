أخبار اليمن : إصابة 3 مواطنين بنيران العدو السعودي بصعدة

دوت الخليج -

إصابة 3 مواطنين بنيران العدو السعودي بصعدة

أصيب ثلاثة مواطنين اليوم بنيران جيش العدو السعودي في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة. إصابة 3 مواطنين بنيران العدو السعودي بصعدةأصيب ثلاثة مواطنين اليوم بنيران جيش العدو السعودي في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة. وأكد مصدر طبي بصعدة وصول ثلاثة جرحى الى مستشفى الطلح العام بعد إصابتهم بنيران الجيش السعودي في المناطق الحدودية. وأشار المصدر إلى أن هذه الاعتداءات للجيش السعودي جاءت بعد اعتداءات مماثلة في الساعات الماضية أدت لإصابة مواطنين بجروح .



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