أخبار اليمن : تسجيل 85 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل 85 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 85 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين خروقات قوى العدوان، غارتان للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، و24 خرقاً بقصف مدفعي، و54 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
(سبأ)
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