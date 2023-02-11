أخبار اليمن : صنعاء.. تخفض محدود في أسعار الكهرباء والدقيق

دوت الخليج -

صنعاء.. تخفض محدود في أسعار الكهرباء والدقيق

أعلنت وزارتي الصناعة والكهرباء في صنعاء تخفيضا محدودا في تسعيرة الكهرباء وقيمة مادة الدقيق.

وحسب مصادر رسمية فإن وزارة الكهرباء تعتزم تخفيض سعر الكيلو وات الواحد من 300 ريال الى 285 ريالاً للكهرباء الحكومية، بداية من منتصف شباط/ فبراير الجاري. صنعاء.. تخفض محدود في أسعار الكهرباء والدقيقأعلنت وزارتي الصناعة والكهرباء في صنعاء تخفيضا محدودا في تسعيرة الكهرباء وقيمة مادة الدقيق.وحسب مصادر رسمية فإن وزارة الكهرباء تعتزم تخفيض سعر الكيلو وات الواحد من 300 ريال الى 285 ريالاً للكهرباء الحكومية، بداية من منتصف شباط/ فبراير الجاري. وأشارت المصادر الى أن التسعيرة المرتقبة سوف تستمر حتى منتصف العام الجاري يليها تسعيرة جديدة وفقا لمتغيرات أسعار المشتقات النفطية. وفي سياق متصل اعلن مكتب الصناعة والتجارة بصنعاء عن تخفيض أسعار مادة الدقيق من 17الف ريالا الى 16300 ريالا للكيس الواحد سعة 50كلجم.



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