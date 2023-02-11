أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع طقساً بارداً أثناء الليل والصباح الباكر

الأرصاد يتوقع طقساً بارداً أثناء الليل والصباح الباكر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً بارداً أثناء الليل والصباح الباكر، في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية نسخة منها، أنه من المتوقع أن يظل الطقس بارداً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، صعدة والبيضاء، تتراوح فيها درجات الحرارة الصغرى مابين ثلاث إلى ست درجات مئوية.
ويُتوقع أيضاً أن يكون الطقس بارداً نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات لحج، تعز، إب والضالع وأجزاء من المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية.
وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.
ونبه المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية.
كما نبه المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من ارتفاع الموج واضطراب البحر.
وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار: 3.2 ، عمران : 4.6، صنعاء : 5.4، السدة: 8.
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