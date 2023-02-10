أخبار اليمن : الامين العام للمؤتمر يعزي بوفاة المناضل علي طمبالة العولقي

الامين العام للمؤتمر يعزي بوفاة المناضل علي طمبالة العولقيبعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن يرقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل علي محمد الطمبالة العولقي عضو مجلس الشورى ومحافظ محافظة شبوة السابق والذي رحل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية.

واشاد الامين العام في البرقية التي بعثها الى ابناء الفقيد عوض ومصر ومحمد واحمد وبقية افراد الأسرة وكافة ال الطمبالة وقبائل العولقي بمحافظة شبوة بمناقب الفقيد واسهاماته الوطنية ودفاعه عن الثورة والوحدة وجهوده المخلصة في كافة المناصب التي تولاها أمنية ومدنية واخرها محافظ محافظة شبوة وعضو مجلس الشورى حيث كان مثالا للرجل الكفوء والمخلص والمتواضع والقريب من الناس والوطني الغيور وهو ما جسده موقفه في الانحياز إلى صفوف الشعب والدفاع عن الوطن ضد العدوان والغزاة والمحتلين.

وعبر غازي احمد علي محسن باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة عن بالغ التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".