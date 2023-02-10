أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أجواء باردة في عدد من المحافظات

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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع أجواء باردة في عدد من المحافظات
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المؤتمر نت -
الأرصاد يتوقع أجواء باردة في عدد من المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً، في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء باردة إلى باردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، صعدة والبيضاء.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات لحج، إب والضالع وأجزاء من المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية.
وأشار إلى رياح شديدة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب البحرالأحمر ومدخل باب المندب، ونشطة حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة.
وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 4، عمران : 4.6، صنعاء : 5.2، السدة: 8.6.
ونبه المركز المواطنين في المناطق الباردة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، ومرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وحول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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سعد محمود
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة