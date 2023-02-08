أخبار اليمن : شرف يلتقي نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء

شرف يلتقي نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاءالتقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء دييجو زوريلا.

جرى خلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سجاد محمد سجاد، مناقشة التحضيرات الجارية لمؤتمر المانحين لحشد لدعم لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023 الذي سيعقد في 27 فبراير الجاري، وآخر المستجدات المتصلة بالخزان النفطي العائم صافر.

وفي اللقاء أكد وزير الخارجية، ضرورة أن يتناسب الدعم المقدم لليمن مع حجم الاحتياجات الإنسانية المتنامية بسبب العدوان والحصار المفروض على اليمن والذي سيدخل عامه التاسع خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى تقديم المساعدات ذات الطابع التنموي وتحقيق نوع من بداية الاستقرار الاقتصادي.

ولفت الوزير شرف، إلى ضرورة التسريع في تنفيذ الإتفاق الموقع بين الأمم المتحدة وحكومة الإنقاذ الوطني فيما يتعلق بالخزان النفطي العائم صافر لتفادي وقوع كارثة إنسانية لا يُحمد عقباها .. مشيراً إلى أن حكومة الإنقاذ قدمت كافة التسهيلات اللازمة للبدء بتنفيذ الاتفاق وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

من جانبه جدد نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة التأكيد على أهمية التزام المجتمع الدولي بحشد الدعم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من خلال توفير الموارد المالية اللازمة.

