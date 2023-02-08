أخبار اليمن : قمر صناعي يرصد لقطات وصور لمركز الزلزال في تركيا

قمر صناعي يرصد لقطات وصور لمركز الزلزال في تركيا
قام قمر صناعي صيني، بتصوير طارئ من السماء لمنطقة الزلزال، الذي ضرب مدينة نروداجي، في مقاطعة غازي عنتاب، جنوبي تركيا، أمس الاثنين.
والتقط القمر الصناعي "تشاوهو-1" لشركة "Spacety" الصينية، ويقع مقرها في مدينة تشانغشا، صور الاستشعار عن بعد بالرادار للمنطقة المحيطة بمركز الزلزال، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
ويتميز القمر الصناعي بتغطية مساحة تصوير حوال 8878 كم مربع.
يتسم رادار القمر الصناعي "تشاوهو-1"، التابع للشركة الصينية، بفتحة اصطناعية، وبإمكانه العمل طوال اليوم وتحت أي ظروف، وهو وسيلة مهمة للحصول على صور بانورامية للمنطقة المنكوبة بالزلزال، بحسب الصحيفة الصينية.
وقالت الشركة الصينية إنها ستواصل متابعة الوضع في منطقة الزلزال، وتقديم دعم صور الأقمار الصناعية لأعمال الإغاثة في المناطق التي ضربها الزلزال.
ضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.
وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.*وكالات
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