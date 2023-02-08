أخبار اليمن : النواب يشدد على رقابة أسعار السلع الغذائية والأدوية

النواب يشدد على رقابة أسعار السلع الغذائية والأدويةناقش مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي عددا من القضايا المتعلقة بالوضع الإنساني في اليمن، والآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار والحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان لمضاعفة معاناة الشعب اليمني ورفع أسعار السلع الغذائية والأدوية.

وشدد المجلس على أهمية تفعيل الرقابة الدورية على أسعار السلع والخدمات، والبحث عن الحلول والمعالجات الناجعة للكثير من المشكلات، للتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن اليمني.

وأكد على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأداء في معركة البناء، لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان، بهدف النيل من إرادة وعزم اليمنيين الذين صمدوا على مدى ثمان سنوات.

واستمع المجلس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور، بشأن حضور الحكومة لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالجانب المعيشي للمواطنين ومنها أسعار المواد الغذائية والدوائية والوقود والكهرباء والمياه، وأداء الصناديق الخاصة وخططها وبرامجها وفقاً لقوانين إنشائها.

كما تضمنت الرسالة ضرورة مناقشة بعض الإشكالات المتعلقة بقضايا الأراضي الخاصة بالمواطنين، وأملاك الدولة، والأوقاف، وقضايا التعليم العام والعالي، والحريات العامة، ومدى التزام الجهات المعنية بالدستور والقوانين النافذة، فضلاً عن مناقشة تفعيل دور السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات، ومناقشة قضايا الصحة العامة والنظافة وتنظيم حركة السير واستكمال ترسيم السيارات والدراجات النارية.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

(سبأ)

