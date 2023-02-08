بالفيديو.. شريف رشدي يطرح مهرجان “مسا المزاج” بمناسبة عيد الفطر المبارك

عدن - ياسمين عبد العظيم - طرح المطرب الشاب شريف رشدي كليب جديد يحمل عنوان مسا المزاج ، على موقع الفيديوهات العالمي “اليوتيوب”.

مسا المزاج غناء شريف رشدي وكلمات محمود مانشي والحان كريم كاجو و توزيع وهندسه صوتية سيكا الموسيقار تم التسجيل في استديو وايف ، الفيديو عباره عن مجموعه من الصور تم التقاطها بواسطة المصور عمر سمير ومن إخراج احمد سعد.

كما أعرب رشدي عن سعادته لطرح نوعية جديدة من الغناء بعدما طرح العديد من الأغاني على رأسها دنتا واحشني ، وهاحب واعيش وكبرت علينا وأعمل محاولة.