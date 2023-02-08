منا عادل: المشاركة في “الاختيار ” أمنية تحققت و”بيتر ميمي” عبقري

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعربت الفنانة الشابة “منا عادل” عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسلسل “الأختيار 3″ ، قائلة :” رمضان اللي فات حلمت انى اشتغل في الاختيار، واكون جزء ولو صغير من هذا العمل العظيم ” .

وتابعت “سعيدة بأنّني كنت جزءاً من هذا العمل العظيم، دور صغير في الاختيار بمثابة بطولة بالنسبالي ،فقد كنت أتمنّى المشاركة فيه ، وخاصة العمل مع المخرج بيتر ميمي ويكفي كرم ربنا أن حلمي تحقق ، فهو عمل مهم ويؤدي رسالة وله دور في تشكيل وعي شعب يجب أن يكون شرفًا لأي فنان ولو كان دوره عبارة عن جملة واحدة فقط.

مسلسل “الاختيار 3” تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، ايمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

يذكر أن منا عادل تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل “بيت الشدة” والذي يخوض بطولته عذد كبير من النجوم منهم : “وفاء عامر، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.