ماهي عوض تبدع في حفل “ساقية الصاوي”.. و”غلطة” أحدث أعمالها

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت المطربة الشابة ماهي عوض، في الحفل الغنائي الذي تنظمه “ساقية الصاوي” في ليالي شهر رمضان المبارك.

وأقيم الحفل الذي شهد 19 فقرة، في قاعة الحكمة تحت إشراف المايسترو إسلام جاد وفرقته الموسيقية “ذا فويس باند” .

وقدمت الفنانة الشابة في الحفل أغنية “رمضان يا رمضان” للمنشد محمد طارق، وحظيت على إعجاب الجمهور الذي حضر الحفل.

وتستعد الفنانة الشابة لإطلاق أحدث ألبوماتها بإسم “غلطة” والذي سيصدر قريبا.