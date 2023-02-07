أخبار اليمن : توقعات أممية بتصاعد حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

توقعات أممية بتصاعد حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسورياتوقعت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن تكون حصيلة ضحايا الزلزال المدمر بوسط تركيا وشمال سوريا "أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.

وأظهرت الحصيلة الرسمية الأحدث بعد حوالي 24 ساعة من أولى الهزات البالغة قوتها 7,8 درجات، مقتل أكثر من 5000 شخص، إذ استمرت حصائل الضحايا بالارتفاع على جانبي الحدود مع تقدم عمليات البحث.

وعبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن قلق المنظمة على نحو خاص إزاء مناطق لم ترد منها أي معلومات منذ وقوع الزلزال.

وقال غيبريسوس في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية : "إننا قلقون على نحو خاص بشأن المناطق التي لم تردنا معلومات منها بعد ... (تصور) الأضرار من إحدى الوسائل لاستنتاج الأماكن التي نحتاج لتركيز انتباهنا فيها".

بدورها، قالت المسؤولة في منظمة الصحة أديلهايد مارشانغ إن عدد المتضررين قد يصل إلى "23 مليونا بينهم نحو خمسة ملايين في وضع ضعف".

