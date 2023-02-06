أخبار اليمن : تركيا.. غموض مصير 7 لاعبين تحت الأنقاض

تركيا.. غموض مصير 7 لاعبين تحت الأنقاضكشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الاثنين، عن آخر التطورات الخاصة بمحاولات إخراج الغاني كريستيان أتسو، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق وهاتاي سبور التركي الحالى، من تحت أنقاض مبنى مدمر نتيجة الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا فجر يوم الإثنين.وكتب الصحفي الغاني ساديك آدامز، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "علمت أن كريستيان أتسو كان في الطابق التاسع من المبنى المنهار مع 9 لاعبين آخرين ومسؤولين اثنين".

وأضاف الصحفى المتخصص فى كرة القدم الأفريقية: "تم إنقاذ 3 لاعبين ومسؤول واحد، مسؤولو نادى هاتاى سبور موجودون في الموقع مع استمرار البحث عن المفقودين، سيكون اللاعب فى أمان إن شاء الله".

وكانت صحيفة "ستار" التركية، قد ذكرت فى وقت سابق اليوم أن محاولات جارية الآن لإنقاذ أتسو لاعب تشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد السابق، وأن اللاعب لا يزال عالقا تحت أنقاض مبنى دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

وتحاول فرق الإنقاذ أيضا العثور على تانر سافوت المدير الرياضي لـ هاتاي سبور العالق بدوره تحت نفس الأنقاض.

ولقى أكثر من 200 شخص حتفهم فى مناطق متفرقة في تركيا بسبب الزلزال القوي، بالإضافة إلى أكثر من 2000 شخص آخر كجرحى وهناك المزيد من الأشخاص غير المعروف مصيرهم حتى وقتنا الحالي.

جدير بالذكر أن أتسو ليس الرياضي الوحيد الذي تضرر من الزلزال هناك حارس مرمى فريق مالاتيا سبور في الدرجة الثانية، أحمد أيوب، والذي لم يعثروا عليه وهناك تقارير تركية تزعم وفاته.

أتسو (31 عامًا) انضم إلى هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري قادمًا من الرائد السعودي، وسبق له تمثيل أندية بورتو وريو آفي وتشيلسي وفيتيسيه وإيفرتون وبورنموث ومالاجا ونيوكاسل يونايتد.

ويمتلك أتسو 60 مباراة دولية مع منتخب غانا سجل خلالها 10 أهداف، وقد شارك معه في كأس العالم 2014، كما حل وصيفًا في كأس الأمم الإفريقية 2015.

