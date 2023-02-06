أخبار اليمن : سوء الأحوال الجوية يفاقم المحنة.. مقتل 3 الاف شخص في زلزال تركيا

سوء الأحوال الجوية يفاقم المحنة.. مقتل 3 الاف شخص في زلزال تركياأودى زلزال ضخم بحياة أكثر من 3 الاف شخص في أنحاء تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الاثنين وزاد الطقس الشتوي المتجمد من محنة الآلاف الذين تركوا مصابين أو بلا مأوى وعرقل جهود العثور على ناجين.

وأسقط الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة مجمعات سكنية بأكملها في المدن التركية ودمر المزيد من الدمار على ملايين السوريين الذين شردتهم سنوات الحرب.

ووقع الزلزال قبل شروق الشمس في طقس قاس وأعقبه في وقت مبكر من بعد الظهر زلزال كبير آخر.

كان الزلزال هو الأكبر الذي سجلته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في جميع أنحاء العالم منذ زلزال في جنوب المحيط الأطلسي النائي في أغسطس 2021.

ويمثل ضحايا يوم الاثنين بالفعل أعلى عدد من القتلى جراء زلزال في تركيا منذ عام 1999 ، عندما دمر زلزال مماثل منطقة بحر مرمرة الشرقية المكتظة بالسكان بالقرب من اسطنبول ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 17.

وفي تركيا، بلغ عدد القتلى 1,762 شخصا، حسبما ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)، وتم تسجيل إصابة 12,068 شخصا. وقتل ما لا يقل عن 1 شخصا في سوريا، وفقا لأرقام حكومة دمشق وعمال الإنقاذ في المنطقة الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون.

وعرقل ضعف اتصالات الإنترنت والطرق المتضررة بين بعض المدن الأكثر تضررا في جنوب تركيا، والتي تضم ملايين الأشخاص، الجهود المبذولة لتقييم الآثار ومعالجتها.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في بعض المناطق إلى ما يقرب من درجة التجمد خلال الليل، مما يؤدي إلى تدهور ظروف الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض أو الذين تركوا بلا مأوى. وهطلت الأمطار يوم الاثنين بعد أن اجتاحت عواصف ثلجية البلاد في مطلع الأسبوع.

وفي مدينة إسكندرون التركية، تسلق رجال الإنقاذ كومة هائلة من الأنقاض التي كانت ذات يوم جزءا من وحدة العناية المركزة في مستشفى حكومي بحثا عن ناجين. بذل العاملون الصحيون ما في وسعهم للتعامل مع الاندفاع الجديد للمرضى المصابين.

"لدينا مريض تم نقله إلى الجراحة لكننا لا نعرف ما حدث" ، قالت تولين ، وهي امرأة في الثلاثينات من عمرها ، تقف خارج المستشفى ، وتمسح الدموع وتصلي.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يستعد لانتخابات صعبة في مايو أيار زلزال يوم الاثنين بأنه كارثة تاريخية وأسوأ زلزال تضرب البلاد منذ عام 1939 لكنه قال إن السلطات تبذل كل ما في وسعها.

وقال "الجميع يبذلون قصارى جهدهم على الرغم من أن فصل الشتاء والطقس البارد والزلزال الذي يحدث أثناء الليل يجعل الأمور أكثر صعوبة".

وكان الزلزال الثاني كبيرا بما يكفي لإسقاط المزيد من المباني، ومثل الأول، شعر به في جميع أنحاء المنطقة، مما عرض للخطر رجال الإنقاذ الذين يكافحون لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

نقلا عن رويترز