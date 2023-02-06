أخبار اليمن : الأمانة: التوقيع على اتفاقية تركيب منظومات شمسية لـ6 آبار مياه

الأمانة: التوقيع على اتفاقية تركيب منظومات شمسية لـ6 آبار مياهوقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم وأمين العاصمة حمود عباد اليوم، على العقد الثاني لتمويل مشاريع قطاع المياه بأمانة العاصمة.

ويأتي العقد ضمن حزمة من التمويلات التي تقدمها وزارة المالية لمؤسسات المياه والصرف الصحي بالمحافظات.

وتبلغ قيمة العقد المقدم للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة 387 مليونا و969 ألف ريال لتوريد وتركيب وتشغيل منظومات طاقة شمسية لعدد ست آبار كمرحلة أولى.

ويعتبر العقد الذي تم توقيعه بحضور وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة محمد عامر، ووكيل الوزارة كمال خالد ومدير المؤسسة المحلية للمياه بالأمانة محمد الشامي ضمن المشاريع التطويرية لتوسعة الخدمات وخفض الكلفة في مجال المياه.

وخلال التوقيع أكد نائب رئيس الوزراء أن توقيع العقد يأتي ضمن تنفيذ الأولويات الوطنية التي وجه بتنفيذها رئيس المجلس السياسي الأعلى في الجانب الخدمي وفي إطار تطبيق مصفوفة الإصلاحات للوحدات الاقتصادية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي اعتماداً على رؤية وزارة المالية في تقديم التمويل الإسعافي لمؤسسات الدولة للإسهام في تعزيز قدراتها الاقتصادية وفي مقدمتها مؤسسات المياه.

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي هو توسيع الخدمة وتقديمها لأكبر عدد من المواطنين، وخفض الكلفة من خلال تشغيل الآبار بمنظومات الطاقة الشمسية، وتقليل الاعتماد على الديزل نظراً لارتفاع تكلفته.

إلى ذلك ناقش نائب رئيس الوزراء وأمين العاصمة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بالاهتمام بالنظافة والمظهر الجمالي لأمانة العاصمة وأنشطة التشجير المصاحبة لذلك.

واستمع الدكتور أبو لحوم وعباد إلى تصورات من الفريق الهندسي المختص حول عدد من الرؤى لتشجير جبال النهدين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المشاط.

وأقر الاجتماع تكليف الفريق بإعداد خطة متكاملة لذلك، كما تم الاتفاق على قيام أمانة العاصمة بإعداد خطة تفصيلية متكاملة لأنشطة التشجير في الأمانة خلال العام ١٤٤٤هـ ضمن مشاريع متكاملة وجاهزة للتنفيذ.*سبأنت

