أخبار اليمن : هزة ارتدادية في القاهرة وبيروت.. زلزال عنيف يضرب تركيا

هزة ارتدادية في القاهرة وبيروت.. زلزال عنيف يضرب تركيا
قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، فجر الاثنين، إن زلزالاً قوته 7.7 درجة هز وسط تركيا، مشيراً إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.
وذكر نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي في العراق وسوريا ولبنان ومصر شعورهم بهزة ارتدادية أقل قوة .
وقد عمد بعض سكان بيروت على إخلاء عمارتهم خوفاً من تضررها جراء الهزة.
وأكد المركز الألماني أن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة على مقياس زيختر، بينما قدّر مركز الزلازل الأميركي شدة زلزال تركيا بـ7.9 درجات.
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