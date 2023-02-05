أخبار اليمن : ريال مدريد يقدم هدية لبرشلونة بسقوط مفاجئ

ريال مدريد يقدم هدية لبرشلونة بسقوط مفاجئتلقى ريال مدريد هزيمة مفاجئة، اليوم الأحد، في آخر مبارياته قبل خوض منافسات مونديال الأندية، بنتيجة (0-1) أمام مضيفه ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الليجا على ملعب "إيبيروستار".

وسجل هدف مايوركا: ناتشو، مدافع الميرينجي، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 13.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بفارق 5 نقاط عن برشلونة الذي لعب مباراة أقل، بينما رفع مايوركا رصيده إلى 28 نقطة، في المركز العاشر.

ونجح مايوركا في التقدم سريعا، في الدقيقة 13، عندما أرسل داني رودريجيز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نحو زميله موريكي، لكن ناتشو وضعها في شباك فريقه.

ولم ينجح ريال مدريد في التكشير عن أنيابه، إذ فشل في التسديد طوال الشوط الأول بين القائمين والعارضة.

لكن في الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق الملكي في الدقيقة 57، بعد التحام رايكوفيتش حارس مرمى مايوركا مع فينيسيوس.

وانبرى ماركو أسينسيو لتسديد الركلة، التي تصدى لها رايكوفيتش حارمًا الميرنجي من التعادل.

وحاول أسينسيو التصويب من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 66.

وانطلق فينيسيوس بمجهود فردي على الطرف الأيسر، ودخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أبعدها الحارس، قبل أن يشتتها الدفاع لتصبح ركنية، في الدقيقة 68.

وأرسل ألابا عرضية من الطرف الأيسر نحو ماريانو دياز، الذي سدد على الطائر كرة مرت أعلى العارضة، في الدقيقة 87.

وصوب توني كروس كرة صاروخية، من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بعيدا عن مرمى مايوركا في الدقيقة 88.

وفشلت آخر محاولات ريال مدريد، التي جاءت عن طريق روديجر من ضربة رأسية مرت بجانب القائم، ليتلقى الفريق الملكي هزيمته الثالثة هذا الموسم في الليجا.

(كوورة)