أخبار اليمن : التعليم الفني وشؤون المغتربين يقيما فعالية جمعة رجب

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المؤتمر نت - التعليم الفني وشؤون المغتربين يقيما فعالية جمعة رجب
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دوت الخليج - إبراهيم الحجاجي -
التعليم الفني وشؤون المغتربين يقيما فعالية جمعة رجب
أقامت وزارتا التعليم الفني والتدريب المهني وشؤون المغتربين وصندوق تنمية المهارات اليوم بصنعاء، فعالية خطابية بمناسبة جمعة رجب.
وفي الفعالية التي حضرها وزير التعليم الفني والتدريب المهني الاستاذ غازي أحمد علي ونائب وزير شؤون المغتربين الشيخ زايد الريامي، أشار نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني محمد السقاف الى أهمية تعظيم هذه المناسبة التي تلامس تاريخ الشعب اليمني منذ بزوغ فجر الإسلام على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن الوزارة مثلة بقيادتها ومنتسبيها وكذا صندوق تنمية المهارات تحرص على إحياء المناسبات الدينية لما لها من أهمية في نفوس اليمنيين الذين يعتزون بإيمانهم ومبادئهم الاسلامية.
من جانبه أكد وكيل وزارة شؤون المغتربين محسن فلاح أن الشعب اليمني ظل محافظاً على هويته الايمانية وسيظل متمسك بها ومدافعاً عنها، وأن إقامة مثل هذه الفعاليات هي ترجمة لانتمائهم لدينهم وتمسكهم بنهج نبيهم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
بدوره استعرض مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة صنعاء عزيز الرجالي، مآثر اليمنيين في التاريخ الاسلامي خاصة فجر ظهوره على يد الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مشيراً الى مكانة جمعة رجب في نفوس اليمنيين، وعظمة مكانة ما وصفه بهم الرسول الكريم بعدد من الأحاديث، وأن اقامة هذه الفعالية تأتي في ظل غزو غربي يستهدف هوية الأمة ومبادئها الاسلامي، وأن ما تشهده اليمن من عدوان غاشم منذ ثمان سنوات لواحد من مظاهر هذا الاستهداف، إلا أن شعبنا اليمني سطر وما زال وسيظل صامداً منتصراً بفضل الله تمسكه بهويته الايمانية ومبادئه الاسلامية.
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سعد محمود
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة