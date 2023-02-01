أخبار اليمن : أجواء باردة في 12 محافظة يمنية

أجواء باردة في 12 محافظة يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في عدة محافظات، ورياحاً نشطة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم إنه يتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع، وعلى المناطق المرتفعة من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز، إب.

وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى في تلك المحافظات قد تتراوح ما بين ثلاث إلى تسع درجات مئوية.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى ما بين 22-34 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاء على النحو الآتي: عمران : 3.4، ذمار : 4 ، صنعاء : 6.8، السدة: 9.5، سيئون : 9.8.

ونبه المركـز المواطنين في المناطق الباردة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، ومرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج في جنوب المبحر الأحمر ومدخل باب المندب.

