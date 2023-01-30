أخبار اليمن : الحديدة.. 115 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 115 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 115 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، محاولتي تسلل في مقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في حيس ومقبنة.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً تحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء مقبنة، و32 خرقاً بقصف مدفعي، و68 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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