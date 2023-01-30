أخبار اليمن : منتخب إب يخيب آمال مشجعيه بهزيمة قاسية أمام الأمانة

منتخب إب يخيب آمال مشجعيه بهزيمة قاسية أمام الأمانةخيّب منتخب إب آمال مشجعيه بعد تلقيه هزيمة قاسية أمام مضيفه منتخب أمانة العاصمة 0-4، في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء، ضمن المربع الذهبي للبطولة.

وبهذا الفوز يضرب منتخب الأمانة موعداً نارياً الجمعة المقبلة مع منتخب ذمار في نهائي البطولة، التي يشارك فيها 18 منتخباً تنافسوا بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، وسط ضياع وابل من الفرص خاصة منتخب الأمانة أبرزها التسديدة التي قذفها وحيد الخياط أخرجها الحارس علي العامري بصعوبة، وانفرادة زكريا طفطوف ومحمد الداحي، في حين أضاع مهاجم منتخب إب أيمن الرعوي انفراده لعبها لوب من فوق الحارس عصام الحكيمي جاورت القائم الأيمن.

وفي شوط المباراة الثاني تحديداً في العشرين الدقيقة الأخيرة كللت أفضلية منتخب الأمانة بإحرازه الرباعية، بدأها المخضرم حمادة الزبيري بعد أن وصلته كرة ثابتة نفذها وحيد الخياط لتصله ويسددها بأريحية في الشباك، قبل أن يضيف الخياط الهدف الثاني، مستثمرا تمريرة زكريا طفطوف.

شهية منتخب الأمانة ارتفعت بتعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الثالث عبر عمار القباطي من تمريرة زكريا طفطوف الذي تكفل بإحراز رابع الأهداف، مستفيداً من تمريرة عمار القباطي، لينتهي اللقاء ببلوغ الأمانة المشهد الختامي ومواجهة ذمار الجمعة المقبلة.

وعقب المباراة سلّم رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة سمير حميد جائزة أفضل لاعب في المباراة لمهاجم منتخب الأمانة زكريا طفطوف.